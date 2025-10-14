Tourcoing Jazz Festival : DAFNÉ KRITHARAS Magic Mirrors Tourcoing

Tarifs : de 8 à 20€

Début : 2025-10-14T21:00:00 – 2025-10-14T22:30:00

Dafné Kritharas

Mardi 14 octobre 2025

21h00 (ouverture des portes à 20h15)

Magic Mirrors – Parvis Saint Christophe, Place de la République, Tourcoing

Une voix puissante, une poésie envoûtante, des influences métissées : Dafné Kritharas revient au Tourcoing Jazz Festival avec son univers unique où se croisent chants traditionnels de la Méditerranée, jazz et sonorités électro.

Des mélodies venues de Grèce, d’Arménie, de Bosnie, de Turquie… réinventées avec modernité et sensibilité, pour dire l’exil, la liberté, la mer comme refuge, et les femmes comme figures de résistance.

Un concert en coproduction avec Attacafa.

Bar sur place dès 20h15

DAFNÉ KRITHARAS

Chloé Kritharas-Devienne