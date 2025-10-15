Tourcoing Jazz Festival : FLORIAN VERDIER TRIO Magic Mirrors Tourcoing

Florian Verdier Trio – Rêves d’enfants

Mercredi 15 octobre 2025

12h30 (ouverture des portes à 12h00)

Magic Mirrors – Parvis Saint Christophe, Tourcoing

Gratuit sur réservation en ligne

Le pianiste, compositeur et arrangeur Florian Verdier vous convie à un voyage musical unique, entre jazz, musique classique et pop. Avec son trio, il vous propose une réinterprétation lumineuse de son cycle Rêves d’enfants, d’abord conçu pour piano solo, puis réarrangé pour le trio.

À ses côtés, deux musiciens complices :

Marc Davidovits à la basse

Christophe Gratien à la batterie

Trois talents de la région, porteurs d’un jazz ouvert, métissé, toujours en mouvement.

Bar et petite restauration sur place dès 12h00

Magic Mirrors Place de la république, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Rêves d’enfants

