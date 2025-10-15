Tourcoing Jazz Festival : SANSEVERINO Magic Mirrors Tourcoing

Tourcoing Jazz Festival : SANSEVERINO Mercredi 15 octobre, 21h00 Magic Mirrors Nord

Tarifs : de 11 à 26€

Sanseverino – C’était mieux maintenant

Mercredi 15 octobre 2025

21h00 (ouverture des portes à 20h30)

Magic Mirrors – Parvis Saint Christophe, Tourcoing

Sanseverino revient sur scène avec C’était mieux maintenant, un album à la fois libre, incisif, et profondément vivant. Derrière ce titre qui claque, il interroge notre époque, nos paradoxes, nos contradictions… et il nous rappelle, guitare à la main et sourire aux lèvres, que la musique peut encore tout dire.

Swing manouche, blues, funk, rock, chanson française… Sanseverino mélange les genres, bouscule les codes et fait groover les mots. Accompagné d’une bande de musiciens haute en couleurs, il propose un concert festif, engagé et bourré d’énergie.

Bar sur place dès 20h30

Magic Mirrors Place de la république, Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

C’ÉTAIT MIEUX MAINTENANT

