Tourcoing Jazz Festival : TYREEK MCDOLE Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing

Tourcoing Jazz Festival : TYREEK MCDOLE Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing mercredi 15 octobre 2025.

Tourcoing Jazz Festival : TYREEK MCDOLE Mercredi 15 octobre, 18h30 Maison Folie Hospice d’Havré Nord

Tarifs : 5 à 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T18:30:00 – 2025-10-15T19:30:00

Fin : 2025-10-15T18:30:00 – 2025-10-15T19:30:00

Tyreek McDole – Open Up Your Senses

Mercredi 15 octobre 2025

18h30 (ouverture des portes à 17h45)

Maison Folie Hospice d’Havré, 100 rue de Tournai, Tourcoing

Tarifs : 5 à 14€

À 25 ans, Tyreek McDole est l’une des voix montantes du jazz vocal new-yorkais.

Avec Open Up Your Senses, Tyreek nous entraîne dans un voyage audacieux, entre jazz spirituel et réflexions personnelles, loin des standards attendus. Ses textes touchent, sa voix puissante et nuancée captive, sa présence scénique est magnétique.

Accompagné du pianiste Caelan Cardello et du saxophoniste Dylan Band, il incarne une nouvelle génération du jazz vocal, en quête de sens et de liberté.

Un concert à ne pas manquer !

Bar sur place dès 17h45

Maison Folie Hospice d’Havré 100 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/agenda/286-tyreek-mcdole?session=286 »}]

OPEN UP YOUR SENSES