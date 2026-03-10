Tourduf (Tour du Finistère à la voile)

L’Aber Ildut Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 23:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Le Tour du Finistère à la voile, le Tourduf comme le surnomment les habitués, célébrera en 2026 ses 40 ans ! Cet évènement réunit chaque année une centaine de bateaux de 7 à 16 mètres pour régater autour du Finistère du du 27 juillet au 1er août avec une escale à Lanildut, dans un esprit compétitif mais convivial.

Plus de 500 marins seront présents pour ce grand événement nautique.

L’arrivée des bateaux est prévue dans l’après-midi. .

L’Aber Ildut Lanildut 29840 Finistère Bretagne

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English : Tourduf (Tour du Finistère à la voile)

L’événement Tourduf (Tour du Finistère à la voile) Lanildut a été mis à jour le 2026-03-10 par OT IROISE BRETAGNE