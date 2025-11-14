TOURETTE Ganges

TOURETTE

4 Rue de L’Albarède Ganges Hérault

Tourette est le portrait d’Harmonie, atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette.

J’aimerais bien flipper parce que j’ai un devoir de maths le lendemain. J’aimerais bien avoir des copains .J’aimerais bien que ma sœur, elle n’ait pas honte de moi J’aimerais bien lire un livre sans déchirer les pages. .

English :

Tourette is the portrait of Harmonie, who suffers from Gilles de la Tourette syndrome.

German :

Tourette ist ein Porträt von Harmonie, die am Tourette-Syndrom leidet.

Italiano :

Tourette è il ritratto di Harmonie, che soffre della sindrome di Tourette.

Espanol :

Tourette es el retrato de Harmonie, que padece el síndrome de Tourette.

