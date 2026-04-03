Tourisme & handicap à la Bambouseraie, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues
Tourisme & handicap à la Bambouseraie, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues vendredi 3 avril 2026.
Tourisme & handicap à la Bambouseraie 3 et 4 avril La Bambouseraie en Cévennes Gard
Accès au parc gratuit pour les personnes en situation de handicap.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-03T09:30:00+02:00 – 2026-04-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-04T09:30:00+02:00 – 2026-04-04T19:00:00+02:00
© Sophie Brunet
La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]
Accès au parc gratuit pour les personnes en situation de handicap. Vendredi 3 avril : visite guidée en langue des signes. Environnement Nature
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