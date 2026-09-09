Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque. Route de la Corniche Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 14:30:00

fin : 2026-10-08 16:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Agents du tourisme, hébergeurs, prestataires, notre CPIE développe une démarche de sensibilisation des acteurs touristiques au patrimoine naturel et à l’éco-tourisme.

De l’océan à la montagne, en passant par le piémont et les zones humides, notre territoire propose une richesse importante en matière d’habitats. Que ce soit pour la flore ou la faune, des espèces emblématiques caractérisent aussi ce territoire. Le patrimoine géologique est également un marqueur important de l’identité du Pays basque. La démarche d’éco-tourisme est également en plein développement. .

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18

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English : Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque.

L’événement Tourisme nature, tourisme durable sur le littoral basque. Hendaye a été mis à jour le 2026-09-09 par Hendaye Tourisme & Commerce