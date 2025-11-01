Tournage sur bois 4500 ans d’Histoire Salle de Réunion « Place de l’église » Izernore
Tournage sur bois 4500 ans d’Histoire Salle de Réunion « Place de l’église » Izernore vendredi 7 novembre 2025.
Tournage sur bois 4500 ans d’Histoire
Salle de Réunion Place de l’église Place de l’Eglise Izernore Ain
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Christophe Picod, chercheur tourneur passionné, vous présentera l’Histoire du tournage sur bois et fera une une petite démonstration de tournage à l’archet d’un jeton en os gallo-romain.
Salle de Réunion Place de l’église Place de l’Eglise Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com
English :
Christophe Picod, a passionate woodturning researcher, will present the history of woodturning and give a short demonstration of bow-turning a Gallo-Roman bone token.
German :
Christophe Picod, ein passionierter Drechsler, wird Ihnen die Geschichte des Holzdrechselns näherbringen und eine kleine Demonstration des Bogendrehens einer gallo-römischen Knochenmarke vorführen.
Italiano :
Christophe Picod, appassionato ricercatore di tornitura del legno, presenterà la storia della tornitura del legno e darà una breve dimostrazione di come utilizzare un arco per tornire un gettone d’osso gallo-romano.
Espanol :
Christophe Picod, un apasionado investigador del torneado de madera, presentará la historia del torneado de madera y hará una breve demostración de cómo utilizar un arco para tornear una ficha de hueso galo-romana.
