Tourne l’année… hiver Créances jeudi 26 février 2026.
105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 15:00:00
fin : 2026-02-26 17:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Atelier créatif.
Fabrication d’un calendrier perpétuel illustré en plusieurs ateliers #atelier 1.
> pour tout public à partir de 7 ans.
> matériel à apporter un compas, une règle. .
105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
