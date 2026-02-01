Tourne l’année… hiver Créances

Tourne l’année… hiver

105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

2026-02-26

Atelier créatif.

Fabrication d’un calendrier perpétuel illustré en plusieurs ateliers #atelier 1.

> pour tout public à partir de 7 ans.

> matériel à apporter un compas, une règle. .

105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

