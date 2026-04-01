Tourne l’année… printemps Bibliothèque de Créances Créances
Tourne l’année… printemps Bibliothèque de Créances Créances mercredi 15 avril 2026.
Tourne l’année… printemps
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Atelier créatif pour tout public à partir de 7 ans
Fabrication d’un calendrier perpétuel illustré, en plusieurs ateliers #atelier 2
> gratuit, sur inscription
> matériel à apporter un compas, une règle .
Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
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English : Tourne l’année… printemps
L’événement Tourne l’année… printemps Créances a été mis à jour le 2026-03-18 par Côte Ouest Centre Manche