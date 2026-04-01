Tourne l’année… printemps Bibliothèque de Créances Créances

Tourne l’année… printemps

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Atelier créatif pour tout public à partir de 7 ans

Fabrication d’un calendrier perpétuel illustré, en plusieurs ateliers #atelier 2

> gratuit, sur inscription

> matériel à apporter un compas, une règle .

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tourne l’année… printemps

L’événement Tourne l’année… printemps Créances a été mis à jour le 2026-03-18 par Côte Ouest Centre Manche