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Tourne l’année… printemps Bibliothèque de Créances Créances

Tourne l’année… printemps Bibliothèque de Créances Créances

Tourne l’année… printemps Bibliothèque de Créances Créances mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque de Créances

Adresse : 105 rue des Écoles

Ville : 50710 Créances

Département : Manche

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Tourne l’année… printemps

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Atelier créatif pour tout public à partir de 7 ans
Fabrication d’un calendrier perpétuel illustré, en plusieurs ateliers #atelier 2

> gratuit, sur inscription
> matériel à apporter un compas, une règle   .

Bibliothèque de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64  bibliothequecreances@orange.fr

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English : Tourne l’année… printemps

L’événement Tourne l’année… printemps Créances a été mis à jour le 2026-03-18 par Côte Ouest Centre Manche