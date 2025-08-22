Tournée à vélo 20 000 lieues sous les mers Chambourg-sur-Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-22 19:00:00

fin : 2025-08-22 20:00:00

Pour la 3ème année, la Coriace Compagnie entame une tournée à vélo, avec cette fois 20 000 lieues sous les mers , un spectacle théâtral et musical d’après le roman de Jules Verne.

Partis pour chasser un mystérieux monstre marin, le professeur Aronnax, son domestique Conseil et le harponneur Ned Land se retrouvent prisonniers du Nautilus, un sous-marin prodigieux gouverné par le Capitaine Nemo. Du Pacifique à l’Océan Indien, de la Méditerranée au pôle Sud, ils sont entraînés dans une fascinante mais périlleuse odyssée. .

Rue Marcel Viraud Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 43 07 66 27 coriacecompagnie@gmail.com

English :

For the 3rd year, La Coriace Compagnie embarks on a bicycle tour, this time with « 20,000 Leagues Under the Sea », a theatrical and musical show based on the novel by Jules Verne.

German :

Im dritten Jahr geht die Coriace Compagnie auf Fahrradtour, diesmal mit « 20 000 Meilen unter dem Meer », einem Theater- und Musikspektakel nach dem Roman von Jules Verne.

Italiano :

Per il terzo anno, La Coriace Compagnie intraprende un tour in bicicletta, questa volta con « 20.000 leghe sotto i mari », uno spettacolo teatrale e musicale tratto dal romanzo di Jules Verne.

Espanol :

Por 3er año, La Coriace Compagnie se embarca en una gira en bicicleta, esta vez con « 20.000 leguas de viaje submarino », un espectáculo teatral y musical basado en la novela de Julio Verne.

L’événement Tournée à vélo 20 000 lieues sous les mers Chambourg-sur-Indre a été mis à jour le 2025-08-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire