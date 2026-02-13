Tournée Anniversaire, Eglise Sainte-Foy, Cépet

Tournée Anniversaire Samedi 21 février, 20h00 Eglise Sainte-Foy Haute-Garonne

Entrée Libre

A l’occasion de nos 150 ans, nous continuons notre tournée anniversaire dans la villle de Cepet le Samedi 21 Février à 20h00.

Nous vous attendons nombreux pour fêter nos 150 ans.

Eglise Sainte-Foy Rue de l'église 31620 Cepet Cépet 31620 Haute-Garonne Occitanie contact.ohf31@gmail.com

Concert en l’honneur de nos 150 ans dans les communes du frontonnais Concert anniversaire