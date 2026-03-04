Tournée Anniversaire, Salle des Fetes, Villeneuve-lès-Bouloc
Tournée Anniversaire, Salle des Fetes, Villeneuve-lès-Bouloc samedi 28 mars 2026.
Tournée Anniversaire Samedi 28 mars, 20h30 Salle des Fetes Haute-Garonne
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:30:00+01:00
A l’occasion de nos 150 ans, nous continuons notre tournée anniversaire dans la villle de Villeneuve-lès-Bouloc le Samedi 28 Mars à 20h30.
Nous vous attendons nombreux pour fêter nos 150 ans.
L’entrée est libre
Salle des Fetes Chemin du 8 mai 1945, 31620 Villeneuve-lès-Bouloc Villeneuve-lès-Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact.ohf31@gmail.com »}]
Concert en l’honneur de nos 150 ans dans les communes du frontonnais Concert anniversaire