Tournée Anniversaire, Salle des Fetes, Villeneuve-lès-Bouloc

Tournée Anniversaire Samedi 28 mars, 20h30 Salle des Fetes Haute-Garonne

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:30:00+01:00

A l’occasion de nos 150 ans, nous continuons notre tournée anniversaire dans la villle de Villeneuve-lès-Bouloc le Samedi 28 Mars à 20h30.

Nous vous attendons nombreux pour fêter nos 150 ans.

L’entrée est libre

Salle des Fetes Chemin du 8 mai 1945, 31620 Villeneuve-lès-Bouloc Villeneuve-lès-Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact.ohf31@gmail.com »}]

Concert en l’honneur de nos 150 ans dans les communes du frontonnais Concert anniversaire