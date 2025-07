Tournée “Ça c’est le Sud” Aubagne

Tournée “Ça c’est le Sud” Aubagne vendredi 1 août 2025.

Tournée “Ça c’est le Sud”

Vendredi 1er août 2025 à partir de 21h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Près de 3 heures de show vous seront proposées en présence notamment du performeur Erick Baert et la chorale « Le Chœur du Sud ». Du rire, des jeux, des chansons…

Erick Baert est un OVNI (Organe vocal non identifié) de l’imitation. Capable d’imiter Joe Cocker et Céline Dion, Renaud ou ACDC. C’est une série de concerts à lui tout seul Johnny Hallyday, Edith Piaf, Florent Pagny, Gims… Erick Baert ce n’est pas seulement 100 voix c’est aussi de l’émotion et de l’humour !

Le Chœur du Sud

On connait tous la capacité de Franck Castellano à faire chanter son chœur mais aussi le public ! Là encore ambiance garantie. Le Chœur du Sud est aujourd’hui un des plus grands ensembles vocal d’Europe plus de 7000 chanteurs. Chaque soir vous aurez près de 100 chanteurs et musiciens sur scène. .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Nearly 3 hours of entertainment will be on offer, featuring performer Erick Baert and the « Le Ch?ur du Sud » choir. Laughter, games, songs…

German :

Fast drei Stunden lang wird Ihnen eine Show geboten, bei der unter anderem der Performer Erick Baert und der Chor « Le Ch?ur du Sud » anwesend sind. Lachen, Spiele, Lieder…

Italiano :

Quasi 3 ore di intrattenimento, con l’interprete Erick Baert e il coro « Le Ch’ur du Sud ». Risate, giochi, canzoni…

Espanol :

Casi 3 horas de entretenimiento, con el artista Erick Baert y el coro « Le Ch?ur du Sud ». Risas, juegos, canciones…

L’événement Tournée “Ça c’est le Sud” Aubagne a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile