Tournée Ciné-Cyclo 2025 à Avallon

Avallon Yonne

Gratuit

Début : 2025-09-20 19:45:00

fin : 2025-09-20 21:00:00

2025-09-20

Ciné-Cyclo revient dans le Morvan ! Et si on regardait un film… en pédalant ?

Du 18 au 20 septembre, le cinéma s’invite en plein air dans le Morvan, avec une énergie 100 % humaine un vidéo-projecteur alimenté par un vélo générateur, actionné par… vous, les spectateurs et spectatrices !

Entrée libre et gratuite.

Au programme des courts-métrages pour petits et grands (la soirée commence avec un ou deux films pour enfants) suivis d’un moment d’échange.

Rendez-vous vendredi 20 septembre à 19h45 à Avallon (89) à l’École des Remparts.

Une solution de repli est prévue en cas d’intempéries.

Avec la participation de l’association Les Remparts et dans le cadre du projet BIMM Bifurcation Inclusive des Mobilités en Morvan.

Une expérience à la fois écologique, participative et festive !

Infos sur le projet BIMM www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/transition-energetique/mobilite-durable-et-inclusive/

Infos sur l’association Ciné-Cyclo cinecyclo.com .

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

