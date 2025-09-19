Tournée Ciné-Cyclo 2025 à Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan

Ouroux-en-Morvan Nièvre

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

2025-09-19

Ciné-Cyclo revient dans le Morvan ! Et si on regardait un film… en pédalant ?

Du 18 au 20 septembre, le cinéma s’invite en plein air dans le Morvan, avec une énergie 100 % humaine un vidéo-projecteur alimenté par un vélo générateur, actionné par… vous, les spectateurs et spectatrices !

Entrée libre et gratuite.

Au programme des courts-métrages pour petits et grands (la soirée commence avec un ou deux films pour enfants) suivis d’un moment d’échange.

Rendez-vous jeudi 19 septembre à 20h30 à Ouroux-en-Morvan (58), au bois près de la salle des fêtes. Une solutions de repli est prévue en cas d’intempéries.

Avec la participation de l’association Les chemins d’Ouroux et dans le cadre du projet BIMM Bifurcation Inclusive des Mobilités en Morvan.

Une expérience à la fois écologique, participative et festive !

Infos sur le projet BIMM https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/transition-energetique/mobilite-durable-et-inclusive/

Infos sur ciné-cyclo https://www.cinecyclo.com/ .

Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

