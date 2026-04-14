Tournée commune(s) : Brezolles, Le Grenier à Sel, Brezolles

Tournée commune(s) : Brezolles Vendredi 22 mai, 20h00 Le Grenier à Sel Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

L’Odyssée fait sa tournée commune(s) ! La Médiathèque et le Conservatoire de l’Odyssée se rendront à Brezolles, pour proposer aux habitants une soirée conviviale pleine de surprises. Au programme : lectures à voix haute (pour un public ado/adulte), quiz musique & cinéma et pastilles musicales par la classe de percussions de Siegfried Courteau.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Brezolles !

ℹ️ Dès 15 ans – Entrée libre & gratuite

Le Grenier à Sel 4 Rue du Grenier À Sel 28270 Brezolles Brezolles 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Une soirée culture avec des lectures, des quiz et des pastilles musicales au Boullay-Thierry.

Agglo du Pays de Dreux (Illustrations : DR)