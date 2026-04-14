Tournée commune(s) : Brezolles, Le Grenier à Sel, Brezolles
Tournée commune(s) : Brezolles, Le Grenier à Sel, Brezolles vendredi 22 mai 2026.
Tournée commune(s) : Brezolles Vendredi 22 mai, 20h00 Le Grenier à Sel Eure-et-Loir
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00
L’Odyssée fait sa tournée commune(s) ! La Médiathèque et le Conservatoire de l’Odyssée se rendront à Brezolles, pour proposer aux habitants une soirée conviviale pleine de surprises. Au programme : lectures à voix haute (pour un public ado/adulte), quiz musique & cinéma et pastilles musicales par la classe de percussions de Siegfried Courteau.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Brezolles !
ℹ️ Dès 15 ans – Entrée libre & gratuite
Le Grenier à Sel 4 Rue du Grenier À Sel 28270 Brezolles Brezolles 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Une soirée culture avec des lectures, des quiz et des pastilles musicales au Boullay-Thierry.
Agglo du Pays de Dreux (Illustrations : DR)