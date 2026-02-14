Tournée commune(s) : Châteauneuf-en-Thymerais, Média’Bulle, Châteauneuf-en-Thymerais

Tournée commune(s) : Châteauneuf-en-Thymerais Mardi 10 mars, 18h30 Média’Bulle Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Début : 2026-03-10T18:30:00+01:00 – 2026-03-10T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T18:30:00+01:00 – 2026-03-10T19:00:00+01:00

(Re)découvrez l’histoire du célèbre éléphant de la littérature jeunesse, juste avant son couronnement ! Une histoire racontée par Valérie, bibliothécaire de la Médiathèque de l’Odyssée et comédienne amateure, accompagnée par la pianiste Aroïa Macuso Jauregui, artiste et enseignante au Conservatoire de l’Odyssée.

Rendez-vous à Média’Bulle, la bibliothèque de Châteaneuf-en-Thymerais !

Média’Bulle 43 Rue Hubert Latham, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais Châteauneuf-en-Thymerais 28170 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

