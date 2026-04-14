Tournée commune(s) : Le Mesnil-Simon, Parc du Tilleul, Le Mesnil-Simon

Tournée commune(s) : Le Mesnil-Simon Samedi 20 juin, 20h00 Parc du Tilleul Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:00:00+02:00

Venez écouter l’orchestre d’harmonie de l’Agglo du Pays de Dreux, dirigé par Siegfried Courteau, lors d’un concert gratuit en plein air.

Rendez-vous sous la halle du parc du tilleul, au Mesnil-Simon !

Parc du Tilleul 4 Rue de la Libération 28260 Le Mesnil-Simon Le Mesnil-Simon 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Un concert de l’orchestre d’harmonie de l’Agglo du Pays de Dreux. concert harmonie