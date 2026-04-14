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Tournée commune(s) : Maillebois, Église Saint-Pierre de Blévy, Maillebois

Tournée commune(s) : Maillebois, Église Saint-Pierre de Blévy, Maillebois

Tournée commune(s) : Maillebois, Église Saint-Pierre de Blévy, Maillebois mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Église Saint-Pierre de Blévy

Adresse : 1 place de l’Église Blévy 28170 Maillebois

Ville : 28170 Maillebois

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

Tournée commune(s) : Maillebois Mercredi 27 mai, 19h00 Église Saint-Pierre de Blévy Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00

Découvrez l’histoire et l’œuvre de Giuseppe Verdi, l’un des compositeurs d’opéras italiens les plus influents du XIXe siècle ! Un concert-conférence par les chanteurs de l’atelier lyrique et les comédiens de la classe théâtre du conservatoire.
Rendez-vous à l’église Saint-Pierre de Blévy à Maillebois !

Église Saint-Pierre de Blévy 1 place de l’Église Blévy 28170 Maillebois Maillebois 28170 Blévy Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
La vie et l’œuvre de Verdi : un concert-conférence par l’atelier lyrique et la classe théâtre du conservatoire. concert théâtre

Agglo du Pays de Dreux

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