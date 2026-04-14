Tournée commune(s) : Maillebois, Église Saint-Pierre de Blévy, Maillebois

Tournée commune(s) : Maillebois Mercredi 27 mai, 19h00 Église Saint-Pierre de Blévy Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00

Découvrez l’histoire et l’œuvre de Giuseppe Verdi, l’un des compositeurs d’opéras italiens les plus influents du XIXe siècle ! Un concert-conférence par les chanteurs de l’atelier lyrique et les comédiens de la classe théâtre du conservatoire.

Rendez-vous à l’église Saint-Pierre de Blévy à Maillebois !

Église Saint-Pierre de Blévy 1 place de l’Église Blévy 28170 Maillebois Maillebois 28170 Blévy Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

La vie et l’œuvre de Verdi : un concert-conférence par l’atelier lyrique et la classe théâtre du conservatoire. concert théâtre

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