Tournée commune(s) : Maillebois, Église Saint-Pierre de Blévy, Maillebois
Tournée commune(s) : Maillebois, Église Saint-Pierre de Blévy, Maillebois mercredi 27 mai 2026.
Tournée commune(s) : Maillebois Mercredi 27 mai, 19h00 Église Saint-Pierre de Blévy Eure-et-Loir
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00
Découvrez l’histoire et l’œuvre de Giuseppe Verdi, l’un des compositeurs d’opéras italiens les plus influents du XIXe siècle ! Un concert-conférence par les chanteurs de l’atelier lyrique et les comédiens de la classe théâtre du conservatoire.
Rendez-vous à l’église Saint-Pierre de Blévy à Maillebois !
Église Saint-Pierre de Blévy 1 place de l’Église Blévy 28170 Maillebois Maillebois 28170 Blévy Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
La vie et l’œuvre de Verdi : un concert-conférence par l’atelier lyrique et la classe théâtre du conservatoire. concert théâtre
Agglo du Pays de Dreux