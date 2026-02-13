Tournée commune(s) : Tremblay-les-Villages, Bibliothèque de Tremblay-les-Villages, Tremblay-les-Villages

Tournée commune(s) : Tremblay-les-Villages Vendredi 12 juin, 20h00 Bibliothèque de Tremblay-les-Villages Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

(Re)découvrez l’histoire du célèbre éléphant de la littérature jeunesse, juste avant son couronnement ! Une histoire racontée par Valérie, bibliothécaire de la Médiathèque de l’Odyssée et comédienne amateure, accompagnée par la pianiste Aroïa Macuso Jauregui, artiste et enseignante au Conservatoire de l’Odyssée.

Rendez-vous à la bibliothèque de Tremblay-les-Villages !

Bibliothèque de Tremblay-les-Villages rue de Châteauneuf, 28170 Tremblay-les-Villages

Profitez d’un conte musical à Tremblay-les-Villages : l’Histoire de Babar, le célèbre éléphant ! conte lecture

Agglo du Pays de Dreux (Illustrations : DR)