Gratuit

Début : 2025-07-25 15:30:00

fin : 2025-07-25 16:30:00

2025-07-25

2025-08-15

Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre… Une tournée unique !

N’oubliez pas votre siège pour votre confort et votre gobelet si un moment convivial est possible.

Rendez-vous autour de l’église à Montigny-sur-Canne vendredi 25 juillet à 15h30 et vendredi 15 août à 15h.

La tournée est portée par le Département de la Nièvre, en partenariat avec La Maison et la DRAC. .

Le bourg Autour de l’église

Montigny-sur-Canne 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 00

