Tournée de la Rèv’othèque Bal Trad Agorespace terrain de sport La Tagnière

Informations pratiques

La Tagnière

Tournée de la Rèv’othèque Bal Trad

Agorespace terrain de sport 35 rue de la Diligence La Tagnière Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

A l’occasion d’une tournée sur le Secteur de l’Autunois Morvan, la roulotte de Christian Hanser, La Rêv’othèque fera un arrêt dans la commune pour une initiation à la danse trad.

Venez nous rejoindre pour des moments tout en douceur, ralentir, rencontrer, raconter, et rêver. Vous pourrez piqueniquer sur le site et profiter de la buvette. Nous aurons aussi peut être l’occasion d’observer une partie de l’éclipse solaire.

à 18h vous aurez aussi l’occasion de vous initier à la danse trad et à 19h30 le Collectif Morvan animera un Bal Trad jusqu’à la tombée de la nuit. .

Agorespace terrain de sport 35 rue de la Diligence La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 10 74 53 foyerlatagniere@gmail.com

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English : Tournée de la Rèv’othèque Bal Trad

L’événement Tournée de la Rèv’othèque Bal Trad La Tagnière a été mis à jour le 2026-08-05 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)