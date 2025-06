TOURNÉE DE L’ÉCHAPPÉE TERRE CONTACT Clermont-l’Hérault 2 juillet 2025 07:00

Hérault

TOURNÉE DE L’ÉCHAPPÉE TERRE CONTACT Place de la République Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-02

2025-07-02

Une animation pour tous et toutes. Des stands de jeux et pour mieux connaitre vos droits.

Place de la République

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 67 90 86 41

English :

Entertainment for all. Stands with games and information on your rights.

German :

Eine Animation für alle und alles. Spielstände und Informationen über Ihre Rechte.

Italiano :

Intrattenimento per tutti. Stand con giochi e informazioni sui vostri diritti.

Espanol :

Entretenimiento para todos. Stands con juegos e información sobre tus derechos.

