Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Azay-le-Brûlé
Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Azay-le-Brûlé samedi 1 novembre 2025.
Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau
Résidence Mon Village Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Le camion de l’épicerie du Val proposera à la vente divers fruits et légumes ainsi que plusieurs produits alimentaires de la vie quotidienne .
Résidence Mon Village Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
