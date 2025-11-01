Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Azay-le-Brûlé

Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau

Résidence Mon Village Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-01

Le camion de l’épicerie du Val proposera à la vente divers fruits et légumes ainsi que plusieurs produits alimentaires de la vie quotidienne .

Résidence Mon Village Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

