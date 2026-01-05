Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Route du Quaireux Cerzeau Azay-le-Brûlé

Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau

Route du Quaireux Cerzeau Résidence Mon Village Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-20

L’épicerie du Val vous propose différents produits fruits et légumes, épicerie sèche et frais, provenant notamment de producteurs locaux à bord de son camion itinérant Ferdinand .

Route du Quaireux Cerzeau Résidence Mon Village Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau

L’événement Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Haut Val De Sèvre