Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Route du Quaireux Cerzeau Azay-le-Brûlé
Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Route du Quaireux Cerzeau Azay-le-Brûlé mardi 6 janvier 2026.
Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau
Route du Quaireux Cerzeau Résidence Mon Village Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-06 2026-01-20
L’épicerie du Val vous propose différents produits fruits et légumes, épicerie sèche et frais, provenant notamment de producteurs locaux à bord de son camion itinérant Ferdinand .
Route du Quaireux Cerzeau Résidence Mon Village Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau
L’événement Tournée de l’Epicerie du Val à Cerzeau Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Haut Val De Sèvre