Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux Espace Culturel Alain Audis Pamproux

Espace Culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Le camion de l’épicerie du Val proposera divers produits à la vente et une animation gratuite de confection de gaufres à la carotte .
Espace Culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
