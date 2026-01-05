Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux Espace Culturel Alain Audis Pamproux

Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux

Espace Culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Venez confectionner de délicieuse galettes à la frangipane. Et Ferdinand est présent pour faire vos emplettes de légumes, de fruits, de secs ou bien de produits frais issus pour la plupart de producteurs locaux. .

Espace Culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

English : Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux

L’événement Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux Pamproux a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Haut Val De Sèvre