Tournée de l’Epicerie du Val à Pamproux Espace Culturel Alain Audis Pamproux mercredi 7 janvier 2026.
Espace Culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux Deux-Sèvres
Début : 2026-01-07
2026-01-07
Venez confectionner de délicieuse galettes à la frangipane. Et Ferdinand est présent pour faire vos emplettes de légumes, de fruits, de secs ou bien de produits frais issus pour la plupart de producteurs locaux. .
Espace Culturel Alain Audis Avenue de la Gare Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
