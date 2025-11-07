Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan Proche boulangerie La Soudanaise Soudan
Proche boulangerie La Soudanaise 2 Route de l’Atlantique Soudan Deux-Sèvres
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-28
2025-11-07
Le camion de l’épicerie du Val proposera à la vente divers fruits et légumes ainsi que des produits alimentaire de la vie quotidienne .
Proche boulangerie La Soudanaise 2 Route de l’Atlantique Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
