Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan Proche boulangerie La Soudanaise Soudan

Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan

Proche boulangerie La Soudanaise 2 Route de l’Atlantique Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-07

Le camion de l’épicerie du Val proposera à la vente divers fruits et légumes ainsi que des produits alimentaire de la vie quotidienne .

Proche boulangerie La Soudanaise 2 Route de l’Atlantique Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

