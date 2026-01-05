Tournée de l’Epicerie du Val à Soudan A côté de la boulangerie La Soudanaise Soudan
A côté de la boulangerie La Soudanaise 2 Route de l’Atlantique Soudan Deux-Sèvres
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30
Venez nous retrouver sur le marché de Soudan tous les vendredis matins de 10h à 12h.
Fruits, légumes, épicerie sèche et frais raviront vos papilles. .
A côté de la boulangerie La Soudanaise 2 Route de l’Atlantique Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
