Tournée département du Finistère X Matheus – Église Saint-Sané Plouzané, 13 juin 2025 20:30, Plouzané.

Tournée département du Finistère X Matheus Église Saint-Sané Rue le Gonidec Plouzané Finistère

Début : 2025-06-13 20:30:00

La soprano, par sa voix lumineuse et puissante, incarne l’âme même des grands opéras italiens dans ce programme dédié aux airs les plus emblématiques du répertoire. L’Ensemble Matheus interprète avec finesse et virtuosité des extraits des opéras de Bellini, Donizetti, Rossini et Verdi, dont les personnages féminins sont empreints d’émotions poignantes. Ce programme est un hommage vibrant à la puissance expressive et à la beauté de l’opéra italien.

Au programme

La Prima donna Grands airs d’opéra italien du 10 au 13 juin

Œuvres de Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi

Interprétées par chef, 3 violons, alto, violoncelle, contrebasse, guitare, chanteuse. .

