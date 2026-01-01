Tournée département du Finistère X Matheus Pont-Croix

Tournée département du Finistère X Matheus

Chapelle des Ursulines Pont Croix Pont-Croix Finistère

Le Département du Finistère s’associe à l’Ensemble Matheus, dirigé par le chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi, pour proposer une grande tournée musicale dans les communes du territoire.

Programme Laudate Pueri et les Quatre Saisons de A. Vivaldi

Possibilité d’acheter ses places le jour J, ouverture de la billetterie 45min avant le concert. .

