Tournée départementale des Chants de Noël Marseille 1er Arrondissement

Tournée départementale des Chants de Noël

Du 01/12 au 21/12/2025 tous les jours. Plusieurs villes du département Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-21

2025-12-01

En décembre, la Provence s’illumine au son des Chants de Noël 59 concerts gratuits dans 34 communes, mêlant gospel, chants corses, celtes et méditerranéens. Une tournée festive et chaleureuse qui fait vibrer l’esprit de Noël en terre provençale.

Du 1er au 21 décembre 2025, le Département propose sa traditionnelle tournée des “Chants de Noël.



Chaque hiver, la Provence se pare de lumière et de musique avec la tournée magique des Chants de Noël.

De Marseille à Fontvieille, 34 communes accueillent 59 concerts gratuits pour célébrer la période de l’Avent.

Les églises, théâtres et salles de village deviennent les écrins d’un patrimoine musical aux mille accents.

Les spectateurs voyagent à travers les cultures chants celtes, corses, arméniens, méditerranéens ou gospel.

Les voix s’élèvent dans des lieux emblématiques comme Notre-Dame de la Garde, l’Abbaye Saint-Victor ou le Théâtre de la Colonne.

Chaque concert est une invitation à la découverte des traditions et des émotions de Noël à la provençale.

Les musiciens et chorales offrent un moment de partage où ferveur et convivialité se mêlent.

Ce festival itinérant incarne l’esprit de fraternité et de beauté qui anime les fêtes en Provence.

Il relie les villages et les habitants dans une même célébration de la culture et de la joie.

Ainsi, Les Chants de Noël illuminent le mois de décembre et font vibrer le cœur du territoire provençal.



Le Département des Bouches-du-Rhône met tout en oeuvre pour développer l’offre culturelle et la rendre accessible à tous les Provençaux. C’est pourquoi les Chants de Noël sont gratuits et organisés sur l’ensemble du territoire, dans 34 communes cette année.



Entrées gratuites , sans réservation, places limitées. .

Plusieurs villes du département Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In December, Provence lights up to the sound of Christmas carols: 59 free concerts in 34 towns, combining gospel, Corsican, Celtic and Mediterranean songs. A warm and festive tour that brings the spirit of Christmas to Provence.

German :

Im Dezember erstrahlt die Provence im Klang der Weihnachtslieder: 59 kostenlose Konzerte in 34 Gemeinden, in denen sich Gospel, korsische, keltische und mediterrane Lieder vermischen. Eine festliche und warmherzige Tournee, die den Geist der Weihnacht in der Provence vibrieren lässt.

Italiano :

A dicembre, la Provenza si illumina al suono dei canti natalizi: 59 concerti gratuiti in 34 città e villaggi, che combinano canzoni gospel, corse, celtiche e mediterranee. Un tour caldo e festoso che porta lo spirito del Natale in Provenza.

Espanol :

En diciembre, la Provenza se ilumina al son de los villancicos: 59 conciertos gratuitos en 34 ciudades y pueblos, que combinan canciones gospel, corsas, celtas y mediterráneas. Un recorrido cálido y festivo que lleva el espíritu de la Navidad a la Provenza.

