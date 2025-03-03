Tournée départementale des Images hispano-américaines 2025 LE VOX CHAMONIX-MONT-BLANC Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-06
2026-04-04 2026-04-06
Le cinéma Le Vox à Chamonix-Mont-Blanc vous propose la projection de deux films sélectionnés dans le cadre de la tournée départementale des Images Hispano-américaines
TOSHKUA
RADICAL
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 03 39
English :
The cinema Le Vox in Chamonix-Mont-Blanc proposes the screening of two films selected as part of the departmental tour of Hispano-American Images:
