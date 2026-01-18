Tournée des As CSO Chemin De la Pinède Istres

Tournée des As CSO

Du vendredi 20 au dimanche 22 février 2026. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-22

2026-02-20

Épreuve incontournable du calendrier fédéral, la Tournée des As réunit chaque année les meilleurs jeunes cavaliers de la région et leurs montures, dans une compétition reconnue pour son exigence sportive et son rôle dans la détection des talents de demain

Le circuit de la Tournée des As Poney est réservé aux cavaliers de 18 ans et moins sur des poneys de catégorie D maxi (moins d’1m50).



Durant trois jours, le public pourra assister à des épreuves de haut niveau de Saut d’Obstacles (CSO), alliant technicité, performance et élégance, dans un cadre naturel remarquable au cœur de la Provence. .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99

A key event on the federal calendar, the Tournée des As brings together the region’s best young riders and their mounts in a competition renowned for its sporting standards and its role in identifying the talents of tomorrow

