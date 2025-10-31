TOURNÉE DES AS CSO PRO, AMATEUR, CLUB ET PONEY ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque

TOURNÉE DES AS CSO PRO, AMATEUR, CLUB ET PONEY ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque vendredi 31 octobre 2025.

TOURNÉE DES AS CSO PRO, AMATEUR, CLUB ET PONEY

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-02

Date(s) :
2025-10-31

BJ27
Rendez-vous au Pôle Européen du Cheval !   .

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 66 93  contact@pec-lemans.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement TOURNÉE DES AS CSO PRO, AMATEUR, CLUB ET PONEY Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Le Mans