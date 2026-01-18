Tournée des As- Saut d’obstacles de poneys Parc départemental de l’Isle Briand Le Lion-d’Angers
Tournée des As saut d’obstacles de poneys organisé les samedi 4 et dimanche 5 avril au Parc Départemental de l’Isle Briand au Lion d’Angers.
Parc départemental de l’Isle Briand L’Isle briand, le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 96 09 00 info@isle-briand.fr
Tournée des As pony show jumping organized on Saturday April 4 and Sunday April 5 at the Parc Départemental de l’Isle Briand in Le Lion d’Angers.
