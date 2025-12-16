Tournée des brasseries locales Auxerre

Tournée des brasseries locales

7 rue de l’Horloge Auxerre Yonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 13:30:00

fin : 2026-12-31 17:30:00

Date(s) :

2026-01-01

Que diriez-vous d’une journée à vélo entre amis à la découverte des brasseries de la région ? Partez le temps d’une balade à vélo au coeur des brasseries artisanales et suivez la route des bières! Cette escapade vous mène vers 4 brasseries situées dans des jolis villages authentiques. Au cours de cette sortie, vous découvrez à chaque arrêt, une étape de fabrication de la bière. Le but est donc de terminer le parcours pour connaitre complètement le processus de fabrication de la bière. .

7 rue de l’Horloge Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 35 96 contact@franceavelo.com

