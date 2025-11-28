Tournée des Cathédrales Eglise Saint Bonaventure Lyon 2e Arrondissement

Tournée des Cathédrales Eglise Saint Bonaventure Lyon 2e Arrondissement vendredi 28 novembre 2025.

Tournée des Cathédrales

Eglise Saint Bonaventure CURE 26 rue de la République Lyon 2e Arrondissement Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

La Tournée du Noël Italien marque la première tournée française du Quintette à cordes de la Philharmonie de Berlin.

.

Eglise Saint Bonaventure CURE 26 rue de la République Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 23 54 61 hp@hugopanonacle.fr

English :

The Italian Christmas Tour marks the first French tour of the Berlin Philharmonic String Quintet.

German :

Die Italienische Weihnachtstournee markiert die erste Frankreich-Tournee des Streichquintetts der Berliner Philharmoniker.

Italiano :

Il tour italiano di Natale segna la prima tournée francese del Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker.

Espanol :

La gira navideña italiana marca la primera gira francesa del Quinteto de Cuerda de la Filarmónica de Berlín.

L’événement Tournée des Cathédrales Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-05 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme