Tournée des chapelles Pleybennoises en véhicules anciens, JEP 2026 / Centre-ville Pleyben, Pleyben
dimanche 20 septembre 2026 · JEP 2026 / Centre-ville Pleyben · Pleyben
Informations pratiques
Tournée des chapelles Pleybennoises en véhicules anciens Dimanche 20 septembre, 14h00 JEP 2026 / Centre-ville Pleyben Finistère
Départ du centre ville de Pleyben, place Charles de Gaulle.
2 parcours proposés –
Inscription sur place, contribution financière libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Circuit de véhicules anciens 30 ans et plus, d’automobiles et motocyclettes avec chauffeurs mis à disposition des visiteurs souhaitant découvrir les 7 chapelles pleybennoises mises à l’honneur par l’exposition « nos chapelles se dévoilent ».
Départ du centre ville de Pleyben, place Charles de Gaulle.
2 parcours proposés :
- Chapelles de Gars Maria, Guenily et de Saint Laurent
- Chapelles de Lannelec, la Madeleine et de la Trinité
JEP 2026 / Centre-ville Pleyben Place Charles de Gaulle 29190 Pleyben Pleyben 29190 Finistère Bretagne https://www.pleyben.fr/tourisme-pleyben/ https://www.pleyben.fr/annuaire/?filter=Association [{« type »: « email », « value »: « vamp29190@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.letelegramme.fr/finistere/pleyben-29190/les-chapelles-de-pleyben-un-patrimoine-a-decouvrir-jusqu-au-15-septembre-315279.php »}] Accès libre
Circuit de véhicules anciens, d’automobiles et motocyclettes avec chauffeurs mis à disposition des visiteurs souhaitant découvrir les 7 chapelles pleybennoises
©Marc Sellier
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