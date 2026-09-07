Tournée des chapelles Pleybennoises en véhicules anciens, JEP 2026 / Centre-ville Pleyben, Pleyben

Informations pratiques

Tournée des chapelles Pleybennoises en véhicules anciens Dimanche 20 septembre, 14h00 JEP 2026 / Centre-ville Pleyben Finistère

Départ du centre ville de Pleyben, place Charles de Gaulle.

2 parcours proposés –

Inscription sur place, contribution financière libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Circuit de véhicules anciens 30 ans et plus, d’automobiles et motocyclettes avec chauffeurs mis à disposition des visiteurs souhaitant découvrir les 7 chapelles pleybennoises mises à l’honneur par l’exposition « nos chapelles se dévoilent ».

Départ du centre ville de Pleyben, place Charles de Gaulle.

2 parcours proposés :

Chapelles de Gars Maria, Guenily et de Saint Laurent

Chapelles de Lannelec, la Madeleine et de la Trinité

JEP 2026 / Centre-ville Pleyben Place Charles de Gaulle 29190 Pleyben Pleyben 29190 Finistère Bretagne https://www.pleyben.fr/tourisme-pleyben/ https://www.pleyben.fr/annuaire/?filter=Association [{« type »: « email », « value »: « vamp29190@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.letelegramme.fr/finistere/pleyben-29190/les-chapelles-de-pleyben-un-patrimoine-a-decouvrir-jusqu-au-15-septembre-315279.php »}] Accès libre

Circuit de véhicules anciens, d’automobiles et motocyclettes avec chauffeurs mis à disposition des visiteurs souhaitant découvrir les 7 chapelles pleybennoises

©Marc Sellier