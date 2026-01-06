Tournée des neiges

Place du Téléphérique Saint-Chaffrey Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 16:00:00

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

La Région Sud lance la nouvelle édition de la Tournée des Neiges pour célébrer l’esprit des futurs JO d’hiver 2030.

.

Place du Téléphérique Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98

English : Tournée des neiges

The Southern Region is launching a new Snow Tour to celebrate the spirit of the 2030 Winter Olympics.

L’événement Tournée des neiges Saint-Chaffrey a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon