Tournée des neiges Saint-Chaffrey
Tournée des neiges Saint-Chaffrey lundi 23 février 2026.
Tournée des neiges
Place du Téléphérique Saint-Chaffrey Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 16:00:00
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-23
La Région Sud lance la nouvelle édition de la Tournée des Neiges pour célébrer l’esprit des futurs JO d’hiver 2030.
Place du Téléphérique Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98
English : Tournée des neiges
The Southern Region is launching a new Snow Tour to celebrate the spirit of the 2030 Winter Olympics.
L’événement Tournée des neiges Saint-Chaffrey a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon