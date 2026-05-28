Tournée des plages Barfleur
Tournée des plages Barfleur lundi 27 juillet 2026.
Barfleur
Tournée des plages
Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-27
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-27
Profitez de nombreuses animations gratuites autour de notre littoral et de sa préservation,
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Inscription obligatoire pour les activités nautiques (places limitées) nautisme@lecotentin.fr.
Combinaisons néoprène mises gratuitement à disposition. .
Barfleur 50760 Manche Normandie nautisme@lecotentin.fr
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English : Tournée des plages
L’événement Tournée des plages Barfleur a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cotentin La Hague
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