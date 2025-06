TOURNÉE DES PLAGES SPORT PLANÈTE Montpellier 28 juin 2025 07:00

Le samedi 28 et le dimanche 29 juin, aura lieu à Montpellier, au Parc de la Rauze plus précisément, la Tournée des Plages Sport Planète. Organisée par la Fédération Française de Volley et MAIF, ces 2 jours d’animations gratuites s’adressent à tous.

Ces animations mêlent pratique sportive (initiation au beach-volley) et sensibilisation aux éco geste :

• Détente volley testez votre détente en essayant de vous rapprocher des performances de joueurs et joueuses de l’Équipe de France !

• Énigmes biodiversité partez à la découverte des littoraux français de manière ludique.

• Exposition photo Humain, une espèce parmi tant d’autres , mettant en scène les athlètes de la FFVolley pour alerter sur les espèces animales et végétales en voie de disparition.

• Jeu du tri à vous de viser juste dans la bonne poubelle.

• Quiz thématiques volley, environnement, biodiversité… un bon moyen d’apprendre en jouant.

• Tableau d’idées pour la planète un espace collaboratif pour imaginer ensemble des gestes concrets au quotidien.

• Vélo-smoothie choisissez la composition de votre smoothie (fruits + jus) et pédalez pour mixer le tout. .

English :

On Saturday June 28 and Sunday June 29, the « Tournée des Plages Sport Planète » will take place in Montpellier, at the Parc de la Rauze to be precise. Organized by the French Volleyball Federation and MAIF, these 2 days of free events are open to all.

German :

Am Samstag, den 28. und Sonntag, den 29. Juni findet in Montpellier, genauer gesagt im Parc de la Rauze, die Sport Planète Strandtournee statt. Die Veranstaltung wird von der Fédération Française de Volley und der MAIF organisiert.

Italiano :

Sabato 28 e domenica 29 giugno, lo Sport Planète Beach Tour si svolgerà a Montpellier, per la precisione al Parc de la Rauze. Organizzati dalla Federazione francese di pallavolo e dal MAIF, questi due giorni di eventi gratuiti sono aperti a tutti.

Espanol :

El sábado 28 y el domingo 29 de junio se celebra en Montpellier, concretamente en el Parque de la Rauze, el Sport Planète Beach Tour. Organizadas por la Federación Francesa de Voleibol y la MAIF, estas dos jornadas gratuitas están abiertas a todos.

