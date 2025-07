Tournée d’été 2025 : spectacle Emilio de la Forêt Camping Le Parc des Sérigons La Roche-des-Arnauds

Tournée d’été 2025 : spectacle Emilio de la Forêt Mardi 22 juillet, 17h30 Camping Le Parc des Sérigons Hautes-Alpes

Tournée d’été 2025 – El Pudú en itinérance dans les Hautes-Alpes !

Cet été, la compagnie El Pudú part sur les routes avec son spectacle « Emilio de la Forêt », dans le cadre de l’Été culturel 2025, un dispositif soutenu par la DRAC PACA.

Le spectacle sera présenté dans plusieurs campings du territoire :

« Emilio de la Forêt » est une fiction poétique et sensible autour du lien entre l’enfance, la nature et l’amitié.

Chaque représentation sera accompagnée d’un atelier d’exploration théâtrale autour des thématiques du spectacle.

Camping Le Parc des Sérigons 05400 La Roche-des-Arnauds La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 92 57 81 77

©elpudú