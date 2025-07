TOURNÉE D’ÉTÉ DE L’INDÉPENDANT À THUIR Thuir

2 boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-19 09:00:00

fin : 2025-07-19 12:00:00

2025-07-19

Le samedi 19 juillet au matin, l’équipe de l’Indépendant posera ses valises à Thuir. Ils seront devant l’entrée du Musée des Caves Byrrh. Venez les rencontrer… au programme des interviews, des cadeaux et des reportages.

De 9h à 12h….

2 boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 88 88

English :

On the morning of Saturday July 19, the Indépendant team will be in Thuir. They’ll be in front of the entrance to the Musée des Caves Byrrh. Come and meet them… interviews, gifts and reports on the program.

9am to 12pm….

German :

Am Samstagmorgen, den 19. Juli, wird das Team von L’Indépendant seine Koffer in Thuir abstellen. Sie werden vor dem Eingang des Museums der Byrrh-Höhlen stehen. Kommen Sie vorbei und lernen Sie sie kennen… Auf dem Programm stehen Interviews, Geschenke und Reportagen.

Von 9 bis 12 Uhr….

Italiano :

La mattina di sabato 19 luglio, il team Indépendant sarà a Thuir. Saranno davanti all’ingresso del Musée des Caves Byrrh. Venite a conoscerli… interviste, regali e reportage sul programma.

Dalle 9 alle 12….

Espanol :

El sábado 19 de julio por la mañana, el equipo de Indépendant estará en Thuir. Estarán frente a la entrada del Musée des Caves Byrrh. Venga a conocerlos… entrevistas, regalos y reportajes sobre el programa.

De 9h a 12h….

