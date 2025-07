Tournée d’été de prévention routière Vieux Pàrt Pornic

Tournée d’été de prévention routière Vieux Pàrt Pornic mardi 29 juillet 2025.

Tournée d’été de prévention routière

Vieux Pàrt Esplanade de Ria Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-07-29 15:00:00

fin : 2025-07-29 15:30:00

2025-07-29

L’association Prévention Routière s’installe à Pornic pour sa Tournée d’été !



Cette année, l’association Prévention Routière revient avec plus de 50 étapes à travers toute la France !

Les vacances tant attendues sont arrivées ! Que ce soit en famille ou entre amis, l’été est la bonne période pour passer des moments conviviaux. Ces derniers riment souvent avec une consommation d’alcool plus grande que d’habitude. Cet été encore, plus d’un français sur deux se sentira concerné par la question de l’alcool et la conduite.

Face à ce constat, l’association Prévention Routière part à la rencontre des vacanciers pour les sensibiliser à ce risque, directement sur leurs lieux de villégiature, et prévoit

De nombreuses activités de sensibilisation de 15h à 18h30

Des parcours et défis à réaliser avec des lunettes simulant certains effets de l’alcool au volant

L’atelier dose bar dose maison , qui invite les participants à comparer les quantités d’alcool servies dans un verre chez soi par rapport à celles servies dans les bars et les restaurants.

Les participants pourront bénéficier des conseils de nos bénévoles et repartiront avec un éthylotest, pour que chacun se déplace en toute sécurité cet été. .

Vieux Pàrt Esplanade de Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 culture@pornic.fr

English :

The Prévention Routière association comes to Pornic for its summer tour!

German :

Der Verein Prévention Routière kommt für seine Sommertournee nach Pornic!

Italiano :

L’associazione Prévention Routière arriva a Pornic per il suo tour estivo!

Espanol :

La asociación Prévention Routière llega a Pornic para su gira de verano

