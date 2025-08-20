Tournée d’été des Hauts-de-France 2025 à Laon Laon
Tournée d’été des Hauts-de-France 2025 à Laon Laon mercredi 20 août 2025.
Tournée d’été des Hauts-de-France 2025 à Laon
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20 15:00:00
fin : 2025-08-20 18:00:00
Date(s) :
2025-08-20
Un moment pour toute la famille !
Le dispositif de la Tournée d’été, pilotée par la Région Hauts-de-France, posera ses transats et ses jeux le temps d’un après-midi à Laon, avec jeux et tremplin d’artistes au programme, histoire de passer un été festif, joyeux et accessible à toutes et tous !
RV en ville basse de Laon (Place du 8-mai-1945) de 15h à 18h ! 0 .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France
English :
Fun for the whole family!
German :
Ein Moment für die ganze Familie!
Italiano :
Qualcosa per tutta la famiglia!
Espanol :
Algo para toda la familia
L’événement Tournée d’été des Hauts-de-France 2025 à Laon Laon a été mis à jour le 2025-08-13 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon