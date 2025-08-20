Tournée d’été des Hauts-de-France 2025 à Laon Laon

Tournée d’été des Hauts-de-France 2025 à Laon Laon mercredi 20 août 2025.

Tournée d’été des Hauts-de-France 2025 à Laon

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 15:00:00

fin : 2025-08-20 18:00:00

Date(s) :

2025-08-20

Un moment pour toute la famille !

Le dispositif de la Tournée d’été, pilotée par la Région Hauts-de-France, posera ses transats et ses jeux le temps d’un après-midi à Laon, avec jeux et tremplin d’artistes au programme, histoire de passer un été festif, joyeux et accessible à toutes et tous !

RV en ville basse de Laon (Place du 8-mai-1945) de 15h à 18h ! 0 .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

English :

Fun for the whole family!

German :

Ein Moment für die ganze Familie!

Italiano :

Qualcosa per tutta la famiglia!

Espanol :

Algo para toda la familia

L’événement Tournée d’été des Hauts-de-France 2025 à Laon Laon a été mis à jour le 2025-08-13 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon