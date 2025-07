TOURNÉE D’ÉTÉ SEA, GRAPES & SUN 2025 VINS PAYS D’OC IGP- VIAS Vias

Avenue de la Méditerranée Vias Hérault

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

2025-08-05

Les vacances d’été prennent des airs de découverte sur les plages du Sud de la France !

Du mercredi 30 juillet au jeudi 14 août, les vins Pays d’Oc IGP repartent en tournée avec leur événement phare Sea, Grapes & Sun .

La tournée des Vins Pays d’Oc IGP sera présente le 5 août de 17h à 21h aux abords du Promontoire de Vias plage

Le winetruck des vignerons Pays d’Oc IGP s’arrêtera dans 15 villes entre camping, mer, soleil… et belles cuvées à déguster !

De l’Hérault au Gard en passant par l’Aude, les dégustations se dérouleront

– de 11h à 13h dans les campings partenaires

– de 17h à 21h aux abords des plages Au menu des cuvées emblématiques, la découverte des cépages, des instants de partage et une ambiance 100 % sud !

Un trio gagnant vins & saveurs locales Parce que le bonheur se double quand on le partage, la Lucques du Languedoc AOP et le Porc Noir de Bigorre AOP s’associent à la tournée.

Une balade gourmande autour des produits de qualité et d’origine d’Occitanie vous est offerte.

Les dates à ne pas manquer

• Mercredi 30 juillet Barcarès Place des Totems

• Jeudi 31 juillet Mauguio Carnon Esplanade du Port

• Vendredi 1er août Le Grau-du-Roi Parvis de la Mairie

• Samedi 2 août Port-Camargue Jardin des Sculptures, avenue du Centurion

• Dimanche 3 août La Grande-Motte Esplande de la Rose des Sables

• Lundi 4 août Frontignan Place Vauban

• Mardi 5 août Vias Aux abords du Promontoire

• Mercredi 6 août Sète Place Roger Théron

• Jeudi 7 août Marseillan Plage d’honneur, avenue de la Méditerranée

• Samedi 9 août Le Cap d’Agde Place du Môle

• Dimanche 10 août Valras Plage Place Panis

• Lundi 11 août Palavas-les-Flots Guinguette rive gauche

• Mardi 12 août Portiragnes Place du Bicentenaire

• Mercredi 13 août Narbonne Plage Terrasses de la mer

• Jeudi 14 août Port-la-Nouvelle Place Paul Valery– Esplanade du Paul Valery

Des cadeaux et un quizz pour pimenter la dégustation ! Lunettes de soleil, verres de vin, tapas, bouchées apéritives, farniente… le temps des vacances est officiellement là ! Assis en terrasse, les épicuriens et amateurs de plage pourront apprécier toute la richesse et la fraîcheur des vins Pays d’Oc IGP. Cerise sur le gâteau pour les dégustateurs amateurs, un jeu-concours permettra de gagner un bon d’achat de 100€ chez un restaurateur ambassadeur des Vins Pays d’Oc IGP. Chacun pourra également bénéficier d’un bon de réduction pour acheter ses cuvées coups de cœur chez les vignerons ou de cadeaux chez nos cavistes partenaires. .

Avenue de la Méditerranée Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 66 65

English :

Summer vacations take on an air of discovery on the beaches of the South of France!

From Wednesday July 30 to Thursday August 14, Pays d?Oc PGI wines are back on tour with their flagship event « Sea, Grapes & Sun ».

The Pays d?Oc PGI wine tour will be present on August 5 from 5 to 9 p.m. around the Promontoire de Vias beach

German :

Die Sommerferien werden an den Stränden Südfrankreichs zu einer Entdeckungsreise!

Von Mittwoch, dem 30. Juli, bis Donnerstag, dem 14. August, gehen die Pays d’Oc IGP-Weine wieder auf Tournee mit ihrer Vorzeigeveranstaltung « Sea, Grapes & Sun ».

Die Tournee der Pays d’Oc IGP-Weine wird am 5. August von 17 bis 21 Uhr am Promontoire de Vias plage stattfinden

Italiano :

Le vacanze estive iniziano alla grande sulle spiagge del Sud della Francia!

Da mercoledì 30 luglio a giovedì 14 agosto, i vini del Pays d’Oc IGP tornano in tournée con il loro evento di punta, « Mare, uva e sole ».

Il 5 agosto, dalle 17.00 alle 21.00, il tour dei vini IGP del Pays d’Oc sarà in giro per la spiaggia del Promontoire de Vias

Espanol :

Las vacaciones de verano comienzan con buen pie en las playas del Sur de Francia

Del miércoles 30 de julio al jueves 14 de agosto, los vinos de la IGP Pays d’Oc vuelven de gira con su evento estrella, « Sea, Grapes & Sun ».

El 5 de agosto, de 17:00 a 21:00 horas, la ruta de los vinos de la IGP Pays d’Oc recorrerá la playa de Promontoire de Vias

