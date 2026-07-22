Tournée d’été Théâre les jolies Mômes Sur le parking du Centre social Louise Michel Golbey
mercredi 26 août 2026 · Sur le parking du Centre social Louise Michel · Golbey
Informations pratiques
Golbey
Tournée d’été Théâre les jolies Mômes
Sur le parking du Centre social Louise Michel 1 Rue Louis Blériot Golbey Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
LA COMPAGNIE DES JOLI(E)S MÔMES
présente…
TO
Repli, en cas de pluie : grande salle du Centre social
Spectacle au chapeau
A voir avec bonheur de 7 à 107 ans
Spectacle de plein air
Durée 1h10
l’histoire
Perdue dans la montagne, se trouve une cabane.
Perdues dans cette cabane, se retrouvent des générations d’habitants.
Perdues dans les ages, les vivants et les morts s’emmêlent.
Pour une raison très simple, s’aimer, à travers le temps.
Un spectacle où les rires se rencontrent aventures fantastiques et retour à la nature.
Un spectacle où les rires croiseront les larmes.
Qui, qui, qui ?
Vous ne connaissez pas encore les Joli(e)s Mômes ! Depuis 20 ans, nous sillonnons chaque été les Vosges avec un spectacle de plein air. Ambiance sans chichi, plaisir artistique convivial, spectacle vivant original, toujours drôle, toujours tendre, toujours !
L’équipe artistique professionnelle de la Compagnie (metteur en scène, comédiennes, auteure, scénographe et musicien) accueille 3 apprenties comédiennes chevronnées. Pour un résultat détonnant !
Écriture : Louise Fetet
Mise en scène : Marc Allieri
Scénographie : Guérin Philippe
Avec Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto et Louise Fetet, comédiennes.
Et Pauline Bunel-Marchal, Zoé Houot, Ninon Debay, apprenties comédiennes.Tout public
0 .
Sur le parking du Centre social Louise Michel 1 Rue Louis Blériot Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04 contact@compagniedesjoliesmomes.fr
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English :
LA COMPAGNIE DES JOLI(E)S M%D4MES
presents?
TO
Rain location: main hall of the Community Center
Donation-based performance
Fun for ages 7 %E0 to 107
Outdoor performance
Duration: 1 hour 10 minutes
The Story
Lost in the mountains lies a cabin.
Lost within this cabin are generations of inhabitants.
Lost through the ages, the living and the dead come together.
For one very simple reason: to love one another, across time.
A show where laughter meets fantastical adventures and a return to nature.
A show where laughter mingles with tears.
Who, who, who?
You haven’t met the Joli(e)s M%F4mes yet! For 20 years, we’ve been touring the Vosges every summer with an outdoor show. A no-frills atmosphere, friendly artistic enjoyment, an original live performance—always funny, always tender, always!
The company’s professional artistic team (director, actresses, playwright, set designer, and musician) welcomes three seasoned apprentice actresses. The result is astonishing!
Written by: Louise Fetet
Directed by: Marc Allieri
Set design by: Guérin Philippe
Starring Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto, and Louise Fetet, actresses.
And Pauline Bunel-Marchal, Zoé Houot, and Ninon Debay, apprentice actresses.
L’événement Tournée d’été Théâre les jolies Mômes Golbey a été mis à jour le 2026-07-22 par OT EPINAL ET SA REGION